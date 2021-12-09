Белорусские власти опровергли информацию о причастности к посадке самолета Ryanair

17:05
Фото: ТАСС/Zuma/Massimo Insabato
Материал американских СМИ о причастности белорусских властей к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске является информационным вбросом. Об этом рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский агентству БелТА.
По его словам, появившаяся информация рассчитана на обычного обывателя и тех, кто не знает специфики гражданской авиации.
"Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. Объясню почему. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации", – отметил Сикорский.
Он также добавил, что на следующей день после инцидента опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Белоруссии и заканчивая посадкой самолета.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.
Ранее газета The New York Times написала, что бежавший из Белоруссии в Польшу экс-авиадиспетчер минского аэропорта озвучил польским властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair в мае этого года.
По информации издания, авиадиспетчер Олег Галегов якобы работал во время инцидента, а полученные от него детальные показания, в частности то, что переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным, Польша будет использовать при расследовании.
Минск опубликовал переговоры диспетчеров, которые велись на борту Ryanair
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: