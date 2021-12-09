Белорусские власти опровергли информацию о причастности к посадке самолета Ryanair

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Материал американских СМИ о причастности белорусских властей к посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске является информационным вбросом. Об этом рассказал директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский агентству БелТА.

По его словам, появившаяся информация рассчитана на обычного обывателя и тех, кто не знает специфики гражданской авиации.

"Для нас как для профессионалов эта информация несодержательная и даже нелепая. Объясню почему. Во-первых, в тот день, 23 мая, решение о посадке в Минске принималось командиром воздушного судна. Диспетчер по всем международным правилам и стандартам не может оказывать давление на принятие решения, особенно в условиях угрозы авиационной безопасности. Он только передает сведения и помогает командиру воздушного судна в безопасной навигации", – отметил Сикорский.

Он также добавил, что на следующей день после инцидента опубликовали все переговоры между пилотом и диспетчером, начиная от входа в воздушное пространство Белоруссии и заканчивая посадкой самолета.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.

Ранее газета The New York Times написала, что бежавший из Белоруссии в Польшу экс-авиадиспетчер минского аэропорта озвучил польским властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair в мае этого года.

По информации издания, авиадиспетчер Олег Галегов якобы работал во время инцидента, а полученные от него детальные показания, в частности то, что переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным, Польша будет использовать при расследовании.

