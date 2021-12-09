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Москва 24

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02:31

Бежавший из Минска авиадиспетчер раскрыл детали экстренной посадки борта Ryanair – СМИ

за рубежом транспорт

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Бежавший из Белоруссии в Польшу экс-авиадиспетчер минского аэропорта озвучил польским властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair в мае этого года. Об этом со ссылкой на анонимные источники в силах безопасности Евросоюза сообщает газета The New York Times.

По информации издания, авиадиспетчер Олег Галегов якобы работал во время инцидента, а полученные от него детальные показания, в частности то, что переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным, Польша будет использовать при расследовании.

Отмечается, что информацию о получении данных от непосредственного свидетеля подтвердил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. По его словам, во время майских событий в диспетчерской вышке руководил якобы офицер белорусского КГБ.

"На протяжении всего инцидента белорусский офицер "поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщил о том, что в настоящее время происходит с самолетом", – говорится в публикации.

Галегов же, пишет газета, был ответственен за информирование пилотов о том, что на борту якобы находится бомба. Также сообщается, что предполагаемый свидетель уже покинул Польшу, а его нынешнее местонахождение сейчас неизвестно.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.

Минск опубликовал переговоры диспетчеров, которые велись на борту Ryanair

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