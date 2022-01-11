В Белоруссии сообщили о признаках монтажа в записи разговора диспетчера и пилота Ryanair

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Распространенная Польшей запись переговоров диспетчера и пилота Ryanair имеет признаки монтажа и модификации. Об этом заявил замначальника управления Следственного комитета по Минску Андрей Мотолько в эфире телеканала ОНТ.

"В указанной записи имеются участки с признаками монтажа, характерными для объединения нескольких ранее записанных фонограмм, что указывает на признаки модификации и цифровой обработки звукозаписи", – подчеркнул Мотолько.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.

Ранее газета The New York Times написала, что бежавший из Белоруссии в Польшу экс-авиадиспетчер минского аэропорта озвучил польским властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair в мае этого года.

По информации издания, авиадиспетчер Олег Галегов якобы работал во время инцидента, полученные от него детальные показания указывали на то, что переданное пилоту самолета сообщение о возможном нахождении на борту бомбы было заведомо ложным.

