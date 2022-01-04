Самолет Ryanair экстренно сел во Франции из-за возможного пожара на борту – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из английского Манчестера в португальский Фару, совершил экстренную посадку на западе Франции. Об этом сообщает газета The Sun.

По информации издания, от маршрута отклониться лайнеру пришлось из-за паники среди пассажиров. Во французском аэропорту на взлетно-посадочной полосе самолет ожидали несколько пожарных машин.

Уточняется, что после экстренной посадки лайнера пассажиров пересадили в автобус и отвезли к зданию терминала. Информация о пожаре пока не подтверждена.

В конце декабря самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности.