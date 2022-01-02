Самолет Москва – Челябинск экстренно приземлился в Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, следовавший по маршруту Москва – Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, речь идет о самолете SSJ-100, вылетевшем из Шереметьево.

"Самолет SSJ-100 <...> развернулся и совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за срабатывания датчика неисправности бортового компьютера", – сообщил источник.

Он уточнил, что перед посадкой лайнер совершил девять кругов вблизи аэропорта. Это было необходимо для выработки топлива.

Ранее самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Париж – Москва, экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что у лайнера сработал датчик неисправности.