В ИКАО назвали причину экстренной посадки борта Ryanair в Минске

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Экстренная посадка самолета Ryanair в прошлом году в Минске произошла из-за ложной информации о минировании, заявили в Международной организации гражданской авиации, сообщает РИА Новости.

"Поскольку ни бомба, ни свидетельство ее существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным", – говорится в отчете организации.

В документе указывается, что ИКАО не приписывает распространение ложных данных какому-либо государству и не может опираться на наличие подтверждений этой информации в виде электронных писем и звонков, поскольку таковые не были предоставлены.

Накануне Международная организация гражданской авиации разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair. Также в ИКАО заявили, что 31 января пройдет совещание, на котором обсудят дальнейшие действия, которые могут быть предприняты на основании выводов в докладе.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.