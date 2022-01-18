ИКАО опубликовала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске

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Международная организация гражданской авиации разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, который в прошлом году совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Об этом говорится в пресс-релизе ИКАО.

"ИКАО опубликовала отчет по установлению фактов и событий, связанных с рейсом Ryanair <...> в воздушном пространстве Белоруссии. Доклад был предоставлен всем 193 государствам – членам ИКАО", – говорится в сообщении.

Также уточняется, что 31 января пройдет совещание, на котором обсудят дальнейшие действия, которые могут быть предприняты Международной организацией гражданской авиации на основании выводов в докладе. В этот же день ИКАО планирует рассмотреть обращение Белоруссии относительно рестрикций и санкций, введенных против Минска из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.