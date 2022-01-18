ИКАО опубликовала отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair в Минске

02:21
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Международная организация гражданской авиации разослала своим членам отчет о расследовании инцидента с самолетом Ryanair, который в прошлом году совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Об этом говорится в пресс-релизе ИКАО.
"ИКАО опубликовала отчет по установлению фактов и событий, связанных с рейсом Ryanair <...> в воздушном пространстве Белоруссии. Доклад был предоставлен всем 193 государствам – членам ИКАО", – говорится в сообщении.
Также уточняется, что 31 января пройдет совещание, на котором обсудят дальнейшие действия, которые могут быть предприняты Международной организацией гражданской авиации на основании выводов в докладе. В этот же день ИКАО планирует рассмотреть обращение Белоруссии относительно рестрикций и санкций, введенных против Минска из-за инцидента с бортом Ryanair.
23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился разыскиваемый белорусскими властями экс-главред оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, вместе с ним была задержана гражданка России София Сапега.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: