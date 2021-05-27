Россия выступила за проведение ИКАО расследования ситуации с бортом Ryanair

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Россия выступила за проведение честного и транспарентного расследования ситуации с совершившим экстренную посадку в Минске самолетом авиакомпании Ryanair.

Такое решение было принято в ходе незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации, рассказал представитель РФ в ИКАО Сергей Гудков.

"Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ИКАО", – цитирует слова Гудкова ТАСС.

Он также подчеркнул, что ряд стран, включая Францию и Великобританию, считают, что инцидент с самолетом нужно расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов. Россия же настаивала на том, что ситуацию стоит расследовать с точки зрения защиты международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Поводом стало сообщение о взрывном устройстве на борту. Позже выяснилось, что в самолете находился экс-главред белорусского оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.

После инцидента отношения Белоруссии и Евросоюза ухудшились. В Европарламенте назвали случившееся угоном самолета.

Ряд стран уже ввели частичный запрет полетов над Белоруссией. Авиакомпания "Белавиа" вынужденно отменила рейсы по 12 направлениям. В том числе в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию и Россию.