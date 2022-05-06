Россиянку Софью Сапегу приговорили в Белоруссии к 6 годам лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Гродненский областной суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Россиянке предъявили обвинение по семи статьям уголовного кодекса страны. В частности, ей инкриминировали разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Судебный процесс над Сапегой стартовал 28 марта в белорусском Гродно. Сперва он проходил в открытом режиме, затем по ходатайству гособвинения заседания стали проводиться в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности. Резолютивную часть решения суда озвучили в открытом режиме.

Максимальный срок, предусмотренный по предъявленным Сапеге статьям, – 12 лет лишения свободы, однако обвиняемая заключила досудебное соглашение со следствием и уплатила доход, полученный преступным путем. Помимо этого, она написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко. В конце декабря уголовное дело в отношении россиянки было направлено в суд.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Последнего задержали в аэропорту Минска при проверке документов, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков.