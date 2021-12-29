Уголовное дело в отношении россиянки Сапеги направлено в суд

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Уголовное дело в отношении россиянки Софьи Сапеги, которая обвиняется по нескольким уголовным статьям в Белоруссии, направлено в суд. Она по-прежнему находится под домашним арестом, говорится на сайте Генпрокуратуры страны.

Россиянку обвиняют по семи статьям, в том числе за возбуждение вражды и организацию насилия и угроз в отношении силовиков.

Сапега летела с бывшим главным редактором признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая. Последнего задержали в аэропорту Минска при проверке документов, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков.

Вместе с Протасевичем задержали Сапегу. Изначально они содержались в СИЗО в Минске, а затем были переведены под домашний арест.