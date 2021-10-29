МВД Белоруссии включило телеграм-канал NEXTA в список экстремистских

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МВД Белоруссии признало экстремистскими формированиями телеграм-каналы NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA. Об этом сообщает News.ru.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством телеграм-каналов NEXTA, NEXTA-Live и LUXTA, экстремистским формированием и запрете его деятельности", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что данные каналы были включены в соответствующий перечень формирований, организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии раскрыло практически всех администраторов и активных участников экстремистских каналов в Telegram.

В ведомстве отметили, что правоохранители задокументировали все размещенные в соцсетях и мессенджерах сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности.