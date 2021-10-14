МВД Белоруссии раскрыло активных участников экстремистских каналов в Telegram

14 октября, 23:15
Фото: depositphotos/ligora
В Белоруссии раскрыли практически всех администраторов и активных участников экстремистских каналов в Telegram.
Об этом в четверг, 14 октября, заявил начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД республики Вячеслав Орловский. Его видеокомментарий опубликован в телеграм-канале ведомства.
"К настоящему времени завершена работа по деанонимизации администраторов и наиболее активных подписчиков экстремистских телеграм-каналов и чатов", – сказал он.
Орловский добавил, что правоохранительные органы задокументировали все размещенные в соцсетях и мессенджерах сообщения, побуждающие к экстремистской деятельности, а также другие действия интернет-пользователей по созданию протестной активности. Данная работа будет продолжаться, подчеркнул он.
В октябре прошлого года суд Центрального района Минска признал канал NEXTA-Live и его логотип NEXTA экстремистскими материалами. Данное решение было принято в связи с содержанием в информационной продукции канала признаков экстремизма, публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков.
В Министерстве информации Белоруссии также приняли меры, направленные на ограничение доступа к информационным ресурсам с аналогичными названиями.
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