МО РФ рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев

Фото: zapravdu.mil.ru
Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все..." рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.
В представленных материалах отражены факты участия украинских националистов в пытках советских граждан, а также раскрываются детали операции по ликвидации Красной армией в 1944 году банд признанной экстремистской и запрещенной на территории России "Украинской повстанческой армии" (УПА).
"Но, несмотря на то, что гитлеровцы были изгнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники – националисты из вооруженных формирований УПА <...>, которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты", – говорится в документах.
В частности, в докладе от 30 апреля 1944 года сообщается о деле приговоренного к смертной казни участника националистической банды Александра Астаповца. Он был причастен ко многим преступлениям фашистов, в том числе к массовым расстрелам и убийствам детей.
В докладе главному военному прокурору фронта от 23 мая 1944 года также упоминается другой националист по фамилии Денисюк, принявший участие в массовом расстреле еврейского населения деревни Коблы Турийского района.
"<...> были расстреляны более 400 женщин, стариков и детей. В этот же день немцы устроили погром и расправу над евреями в местечке Турийск, где было расстреляно более 1,5 тысячи человек", – говорится в документе.
Ранее Минобороны РФ рассекретило документы, свидетельствующие о том, что украинские националисты в 40-х годах прошлого века действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые использовали бандеровцев для истребления советских народов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: