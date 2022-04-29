МО РФ рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев

Министерство обороны России в рамках проекта "Архивы помнят все..." рассекретило новые исторические свидетельства преступлений бандеровцев в годы Великой Отечественной войны.

В представленных материалах отражены факты участия украинских националистов в пытках советских граждан, а также раскрываются детали операции по ликвидации Красной армией в 1944 году банд признанной экстремистской и запрещенной на территории России "Украинской повстанческой армии" (УПА).

"Но, несмотря на то, что гитлеровцы были изгнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники – националисты из вооруженных формирований УПА <...>, которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты", – говорится в документах.

В частности, в докладе от 30 апреля 1944 года сообщается о деле приговоренного к смертной казни участника националистической банды Александра Астаповца. Он был причастен ко многим преступлениям фашистов, в том числе к массовым расстрелам и убийствам детей.

В докладе главному военному прокурору фронта от 23 мая 1944 года также упоминается другой националист по фамилии Денисюк, принявший участие в массовом расстреле еврейского населения деревни Коблы Турийского района.

"<...> были расстреляны более 400 женщин, стариков и детей. В этот же день немцы устроили погром и расправу над евреями в местечке Турийск, где было расстреляно более 1,5 тысячи человек", – говорится в документе.

Ранее Минобороны РФ рассекретило документы, свидетельствующие о том, что украинские националисты в 40-х годах прошлого века действовали не самостоятельно, а под внешним управлением гитлеровцев, которые использовали бандеровцев для истребления советских народов.