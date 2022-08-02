Верховный суд РФ признал "Азов" террористической организацией

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Верховный суд России по иску Генпрокуратуры признал националистический батальон Украины "Азов" террористической организацией и запретил ее на территории страны, сообщает ТАСС.

Решение о признании "Азова" террористической организацией и его запрете в России подлежит исполнению немедленно, не дожидаясь вступления в силу.

Отмечается, что против некоторых боевиков "Азова" в России уже возбуждали уголовные дела по статьям об экстремизме и наемничестве. Теперь их могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.

Для участников предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов – от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, добровольно прекративших участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.

В июне Верховный суд признал Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористическим. Деятельность батальона запретили на территории России.

В Генпрокуратуре отметили, что его сформировали в 2015 году на Украине для продовольственной, водной и других блокад Крыма. В создании батальона принимали участие Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, которые являются лидерами Меджлиса крымско-татарского народа (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ).