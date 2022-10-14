Минюст внес Антона Долина и Тихона Дзядко в реестр физлиц-иноагентов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Минюст РФ объявил о пополнении реестра физических лиц – иноагентов. В перечень вошли главный редактор телеканала "Дождь" (СМИ, выполняющее функции иноагента) Тихон Дзядко и кинокритик Антон Долин.

Кроме того, расширен реестр СМИ-иноагентов. В него вошли общественный деятель Кира Ярмыш, а также журналисты Иван Жадаев, Кирилл Харатьян, Владимир Рувинский, Вероника Куцылло, Наталия Телегина.

Также российский Минюст внес движение "Весна" в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента (также внесено в перечень террористов и экстремистов и запрещено в РФ).

Ранее в пятницу, 14 октября, министерство юстиции РФ внесло общество с ограниченной ответственностью "Вольные люди" в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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