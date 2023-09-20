Трансгендерного спикера ВСУ Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель Сил территориальной обороны (СТО) Вооруженных сил Украины сержант Сара Эштон-Чирилло отстранена от должности. Об этом со ссылкой на пресс-службу СТО сообщает ТАСС.

"Заявления сержанта Эштон-Чирилло в последние дни не были одобрены командованием СТО или командованием ВСУ", – заявили в СТО ВСУ.

Там отметили, что по факту высказываний будут проведено расследование, а Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена.

Ранее трансгендерный официальный представитель СТО ВСУ высказывала угрозы в адрес представителей российских СМИ.

Союз журналистов России направил обращения в ФСБ и МВД, в которых призвал обратить внимание на данные угрозы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Эштон-Чирилло на предмет угрозы журналистам из РФ.