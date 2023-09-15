В МИД РФ отреагировали на угрозы, поступившие российским журналистам от Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российская сторона возмущена угрозами, которые поступили в адрес российских журналистов, а также государственных и общественных деятелей, со стороны Киева. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей", – указано на сайте ведомства.

В министерстве напомнили, что высказывания, содержащие угрозу и прямые призывы к убийству сотрудников, работающих в российских СМИ, принадлежат официальному представителю сил территориальной обороны Украины Саре Эштон-Чирилло.

"Высказывания Эштон-Чирилло, других украинских неонацистов и их спонсоров служат для всей мировой общественности неопровержимым свидетельством террористической сущности кровавого режима Зеленского. Данные факты подстрекательства к убийствам и осуществлению террористической деятельности тщательно изучаются компетентными органами РФ на предмет правовой оценки и последующего принятия надлежащих мер", – добавили представители ведомства.

МИД РФ намерен добиваться адекватной реакции от профильных многосторонних структур на подобные высказывания со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Эштон-Чирилло на предмет угрозы журналистам из РФ.

До этого глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в СК РФ и ФСБ РФ в связи с высказываниями в адрес журналистов, которые поступили от Эштон-Чирилло. Он отметил, в словах спикера есть признаки приготовления к теракту.

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая представляет силы обороны Украины, заявляла, что на следующей неделе представитель российских СМИ заплатит за что-то, при этом она не уточнила, о ком речь.



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