Глава СПЧ обратится в СК и ФСБ в связи с угрозами Киева в адрес журналистов

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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратится в Следственный комитет и ФСБ России в связи с угрозами спикера ВСУ Сары Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов, сообщает РИА Новости.

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло, которая представляет силы обороны Украины, заявила, что на следующей неделе представитель российских СМИ заплатит, при этом не уточнила, о ком речь.

"Считаю, что Следственный комитет России без труда увидит здесь признаки преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса РФ. А учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту", – сказал Фадеев.

По его мнению, органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России.

Отвечая на вопрос, смогут ли агенты внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей. При этом называть конкретные имена жертв Буданов отказался.

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