СК завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следственный комитет завершил расследование дела о покушении на журналиста Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости глава СК России Александр Бастрыкин.

По его словам, всего к ответственности привлечены восемь россиян: Андрей Пронский, Максим Дружинин, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Василий Стрижаков, Динис Абраров, Андрей Волков и Тимофей Мокий. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Бастрыкин рассказал, что главарь террористической организации пытался симулировать психиатрическое заболевание, которое могло позволить ему уйти от уголовной ответственности, однако следствие собрало неопровержимые материалы, которые позволили экспертам-психиатрам сделать вывод, что фигурант здоров.

По версии следствия, покушение на Соловьева готовилось по заказу Главного управления разведки Украины. Дело в отношении заказчиков выделено в отдельное производство.

25 апреля 2022 года Владимир Путин заявил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных тележурналистов. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство. В ведомстве уточнили, что представители неонацистской группировки планировали взорвать автомобиль Владимира Соловьева в Москве.

Журналист, в свою очередь, заявил, что узнал о подготовке покушения на него из СМИ. При этом Владимир Соловьев подтвердил, что угрозы ему начали поступать еще с момента начала специальной военной операции России на Украине.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что его ведомство стоит за терактами в отношении ряда медийных лиц в России. Отвечая на вопрос, смогут ли агенты внешней разведки Украины достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, он заявил, что Киев уже достал многих, в том числе публичных и медийных личностей. При этом называть конкретные имена жертв Буданов отказался.

Неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева – СК