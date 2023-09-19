СЖР попросил ФСБ и МВД отреагировать на угрозы в адрес российских журналистов

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Союз журналистов России направил обращения в ФСБ и МВД, в которых союз призвал обратить внимание на угрозы спикера Вооруженных сил Украины в сторону представителей российских СМИ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

На форуме "Вся Россия-2023" он заявил, что союз попросил ведомства уделить вопросу их безопасности особое внимание. По его словам, ФСБ и МВД восприняли письма серьезно, силовики начали незаметно охранять журналистов из РФ.

Представитель сил территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло ранее высказала угрозы в адрес представителей российских СМИ.

Ситуацию не оставил без внимания МИД РФ, который подчеркнул, что Москва возмущена словами спикера. Ведомство намерено добиваться адекватной реакции от профильных многосторонних структур на подобные высказывания со стороны Киева.

На этом фоне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывание Эштон-Чирилло на предмет угрозы журналистам из РФ.

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