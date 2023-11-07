Суд в Москве заочно арестовал участницу Pussy Riot Люсю Штейн

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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу (Люсю) Штейн по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Басманного районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн", – говорится в сообщении.

Штейн вменяют вину по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ").

Согласно постановлению суда, активистка будет арестована на два месяца с момента ее экстрадиции или задержания на территории РФ.

До этого в розыск по уголовной статье объявили еще одну участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (признана в РФ иноагентом). Позже Следственный комитет (СК) РФ потребовал заочно арестовать активистку за оскорбление чувств верующих.

