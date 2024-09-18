Суд заочно арестовал сооснователя журнала DOXA Армена Арамяна

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Басманный суд заочно арестовал сооснователя журнала DOXA (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию на срок 2 месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Срок исчисляется с момента его задержания на территории РФ, либо с момента его экстрадиции на территорию страны.

Арамяну заочно предъявлено обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации"), части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма").

Он объявлен в международный розыск.

Ранее редактора издания Doxa Марию Меньшикову также объявили в международный розыск за оправдание терроризма. Поводом для возбуждения дела стал ее призыв писать письма в поддержку обвиняемых в поджогах военкоматов в РФ, а также подписываться на "антивоенную рассылку".