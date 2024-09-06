Журналистка Залина Маршенкулова внесена в реестр иноагентов

Фото: телеграм-канал KavkazGender (Залина Маршенкулова признана в РФ иноагентом)

Министерство юстиций РФ внесло журналистку Залину Маршенкулову в реестр иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, Маршенкулова высказывалась против проведения СВО на Украине, распространяла фейки о принимаемых российскими властями решениях и их политике, призывала к сбору средств в пользу Украины и участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений иностранных агентов. Сейчас, как уточняет ведомство, журналистка живет за границей.

Кроме того, в список иноагентов попали экс-депутат Думы и бывший ведущий инспектор Счетной палаты Аркадий Янковский, член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" (внесен в реестр иноагентов в РФ) Давид Канкия и журналист Александр Савельев. При этом по решению Минюста РФ из реестра в связи с ликвидацией было исключено общество с ограниченной ответственностью "Данное сообщение".

В мае суд заочно арестовал на два месяца Маршенкулову с момента фактического задержания журналистки, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ – с момента ее передачи правоохранителям. Ее обвиняют по делу об оправдании терроризма.

По данным следствия, Маршенкулова оправдывала в своем телеграм-канале насильственные действия в отношении военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), который погиб в результате взрыва в кафе "Стрит-бар" в центре Санкт-Петербурга в апреле 2023 года. Еще 42 человека пострадали.

