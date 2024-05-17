МВД объявило в розыск бывшего журналиста "Дождя" Бакалейко

Фото: youtube.com/BogdanBakaleyko (Богдан Бакалейко включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов)

МВД России объявило в розыск экс-ведущего телеканала "Дождь" (признан иноагентом и нежелательной организацией в России) Богдана Бакалейко (признан иноагентом в РФ). Это следует из электронной базы данных ведомства, передает ТАСС.

В карточке сказано, что Бакалейко разыскивают по статье Уголовного кодекса России, однако по какой конкретно, не раскрывается.

Правоохранительные органы сообщили, что на журналиста завели уголовное дело по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", по которой ему грозит лишение свободы до двух лет.

Ранее правнучку Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову объявили в розыск. Уточняется, что ее разыскивают по уголовной статье, однако подробностей не приводится.

До этого против Богдановой возбудили уголовное дело из-за призывов к терроризму. По словам журналистов, правнучка летчика заявляла, что для завершения СВО нужно нанести ядерный удар по Москве. Согласно публикациям, Богданова указывала, что ее не волнуют последствия и жизни россиян.

