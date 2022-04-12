Редакторов студжурнала DOXA приговорили к 2 годам исправительных работ

Фото: телеграм-канал "Подъем"
Мировой суд в Москве приговорил к двум годам исправительных работ четырех редакторов студенческого журнала DOXA по делу о призывах подростков к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает РИА Новости.
"Суд мирового участка № 208 <...> признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 151.2 УК РФ, и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на два года", – отметили в Дорогомиловском районном суде.
Кроме того, в их отношении сроком на три года введен запрет администрировать интернет-ресурсы, а мера пресечения в виде запрета определенных действий между тем отменена.
Отмечается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Год назад четырех редакторов журнала DOXA – Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову – обвинили в агитации за участие в несанкционированных митингах. Позже следователи стали вменять им вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору.
14 апреля того же года суд Басманный суд Москвы избрал для них меры пресечения в виде запрета определенных действий.
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