В Кремле прокомментировали дело в отношении сотрудников журнала DOXA

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В Кремле знают об уголовном деле в отношении сотрудников журнала DOXA, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно об этой истории из сообщений СМИ, но я не стал бы никак ее комментировать", – цитирует Пескова ТАСС.

Он подчеркнул, что в Кремле традиционно не комментируют решения суда.

При этом Песков обратил внимание на то, что DOXA позиционирует себя как студенческий журнал, однако уже давно это общественно-политическое издание.

"Даже по этой причине я не стал бы ничего комментировать", – заключил пресс-секретарь президента.

Четырех редакторов журнала DOXA – Владимира Метелкина, Армена Арамяна, Наталью Тышкевич и Аллу Гутникову – обвинили по статье о вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни.

14 апреля Басманный суд Москвы избрал для редакторов меры пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 14 июня.

Согласно решению суда, они не должны покидать помещение с 00:00 часов до 23:59 и использовать средства связи. Общаться они могут только с родственниками и следователем.

Ранее за призывы подростков к участию в незаконных акциях суд заочно арестовал Леонида Волкова. В ходе расследования были найдены видеозаписи, на которых Волков обращается к несовершеннолетним с подобными призывами.