Суд заочно арестовал Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях

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Басманный суд заочно арестовал Леонида Волкова за призывы подростков к участию в незаконных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Волкова Леонида. В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск мера пресечения в его отношении в виде заключения под стражу избрана на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ", – сказала Софинская.

В отношении Волкова возбуждено уголовное дело по статье "Склонение в информационно-телекоммуникационных сетях несовершеннолетних к совершению противоправных действий". В ходе расследования следователями были установлены видеозаписи, на которых Волков обращается к несовершеннолетним с призывами участвовать в незаконных акциях.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.

