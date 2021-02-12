Полиция Москвы вновь напомнила об ответственности за незаконные акции

15:12
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Полиция Москвы вновь предупредила об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных акциях.
"Полиция рекомендует москвичам и гостям города не реагировать на размещаемые в сети интернет и социальных сетях провокационные призывы к протестным акциям. Помните, что вам предлагают участвовать в незаконных действиях, за которые предусмотрена административная, а в ряде случаев – уголовная ответственность", – говорится в сообщении на сайте столичного главка МВД.
Там напомнили, что граждане, нарушившие закон в ходе несанкционированных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, были задержаны для привлечения к административной и уголовной ответственности.
Накануне в МВД уже призывали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях, а также воздержаться от посещения мест, где будут проводиться такие мероприятия, заранее планируя маршруты.
Также Генпрокуратура предупредила организаторов и социальные сети об ответственности за призывы к несанкционированным акциям, в том числе уголовной. Об этом напомнили и в Следственном комитете, подчеркнув, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни, расценивается как преступление.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.
Также представитель Кремля назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.
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