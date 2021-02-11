Генпрокуратура предупредила об ответственности за призывы и участие в незаконных акциях

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Генпрокуратура предупредила владельцев сайтов и соцсетей об ответственности за призывы к несанкционированным акциям и массовым беспорядкам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Уважая конституционное право граждан на выражение своего мнения, в связи с распространением в социальных сетях призывов к участию в массовых мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка проведения митингов, Генеральная прокуратура считает необходимым предостеречь физических и юридических лиц о недопустимости нарушения закона", – подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ведомстве также предупредили владельцев сайтов об ответственности, в том числе уголовной, за призывы к участию в незаконных акциях.

"Предупреждаем, что размещение в сети интернет призывов к массовым беспорядкам, равно как и участие в таких действиях, могут быть квалифицированы по статье 212 УК РФ", – говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.

Также представитель Кремля назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.

Незаконные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел, большинство из которых – за нарушение установленного порядка организации. Всего арестованы 972 человека, оштрафованы 1 232 человека.