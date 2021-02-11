Суд избрал меру пресечения подростку за драку с сотрудниками ОМОНа на акции в Москве

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Пресненский суд столицы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий подростку, подравшемуся с сотрудниками ОМОНа. Инцидент произошел 23 января в ходе несанкционнированной акции в Москве, сообщает ТАСС.

Юноша является несовершеннолетним. Обвинили подростка в двух преступлениях, которые предусмотрены статьей "Применение насилия к представителю власти". В отношении фигуранта дела избрали запрет определенных действий до 28 марта.

Несогласованные протестные акции прошли в разных городах России 23 и 31 января. Сообщалось, что в отношении их участников были составлены 4,9 тысячи дел. Всего арестованы 972 человека.