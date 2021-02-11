13:36
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В МВД призвали отказаться от участия в незаконных акциях и напомнили об административной ответственности.
"За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках – уголовная ответственность", – говорится в сообщении пресс-службы МВД.
В министерстве призвали граждан отказаться от участия в несанкционированных акциях, а также воздержаться от посещения мест, где будут проводиться такие мероприятия, заранее планируя маршруты.
Генпрокуратура предупредила организаторов и социальные сети об ответственности за призывы к несанкционированным акциям, в том числе уголовной.
Об этом напомнили и в Следственном комитете. Также там сообщили, что вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо представляющие опасность для их жизни, расценивается как преступление. В СК отметили, что присутствие детей и подростков на подобных акциях и при массовом скоплении людей может угрожать их безопасности и здоровью.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на призывы к флешмобу 14 февраля. Он подчеркнул, что если в случае подобных мероприятий будет нарушаться закон, то виновные будут привлечены к ответственности.
Также представитель Кремля назвал организаторов незаконных акций провокаторами. Он отметил, что в Кремле обеспокоены проведением несогласованных мероприятий.
В Кремле оценили действия полиции на незаконных акциях
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