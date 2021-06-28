Адвокат сообщил об ужесточении статьи редакторам студенческого журнала DOXA

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СК предъявил обвинение в новой редакции четырем редакторам независимого студенческого журнала DOXA. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дмитрия Захватова.

"Следователи сегодня перепредъявили обвинения фигурантам дела. Теперь им вменяют вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 151.2 УК РФ), тогда как ранее следствие вменяло им более мягкую первую часть этой статьи", – заявил защитник.

Обвиняемыми по делу проходят Владимир Метелкин, Армен Арамян, Алла Гутникова, Наталья Тышкевич. Следствие обвиняет редакторов DOXA в агитации за участие в несанкционированных митингах.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об уголовном деле в отношении сотрудников журнала DOXA. Он подчеркнул, что в Кремле традиционно не комментируют решения суда.

