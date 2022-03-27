"ВКонтакте" заблокировала страницы "Бумаги", Doxa и Невзорова

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала страницы сообществ изданий "Бумага" и Doxa, а также личную страницу журналиста Александра Невзорова. Об со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации потребовала заблокировать сообщества на территории России. Мы были вынуждены исполнить это требование", – поясняется в сообщении пресс-службы.

В свою очередь, в уведомлении Генпрокуратуры поясняется, что в указанных сообществах и на личной странице Невзорова, размещалась заведомо ложная общественно значимая информация, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту петербургского СМИ "Бумага", а также к сайту студенческого издания Doxa.

Кроме того, 27 марта РКН заблокировал сайт журналиста Невзорова. А 22 марта в отношении публициста было возбуждено уголовное дело за фейки о действиях ВС РФ во время специальной операции на Украине.