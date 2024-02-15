Редактора издания Doxa объявили в розыск за оправдание терроризма

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В России объявили в международный розыск редактора издания Doxa (признано в России иноагентом и нежелательной организацией) Марию Меньшикову, которую обвиняют в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении Меньшиковой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности посредством интернета".

Уточняется, что поводом для возбуждения дела стал призыв редактора издания писать письма в поддержку обвиняемых в поджогах военкоматов в РФ, а также подписываться на "антивоенную рассылку".

Меньшикова также была заочно арестована в связи с тем, что она скрылась на территории Германии. В Гагаринском суде Москвы подтвердили, что ходатайство следствия о заочном аресте Марии Меньшиковой было удовлетворено.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал адвоката Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Ольгу Михайлову по делу об участии в экстремистской организации.

До этого Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина, обвиняющегося в оправдании терроризма. Суд принял решение арестовать актера на два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания в стране.