15 февраля, 17:58Политика
Экс-депутата Госдумы и иноагента Гаджиева объявили в розыск в России
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов (Магомед Гаджиев признан в РФ иностранным агентом)
Российское МВД объявило в розыск бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в РФ иностранным агентом) по уголовной статье. Карточка экс-парламентария появилась в базе розыска министерства.
"Гаджиев Магомед Тажудинович. Разыскивается по статье УК", – говорится там.
В базе не уточнили, по какой конкретно статье ищут Гаджиева.
В мае 2023 года он был исключен из партии "Единая Россия". Как уточнили в дагестанском отделении фракции, его исключили за действия, дискредитирующие партию.
В свою очередь, глава Республики Дагестан Сергей Меликов отметил, что решение ЕР закономерно. Вместе с тем он назвал Гаджиева трусом.
Тогда же бывший депутат попал в реестр иноагентов. По данным Минюста РФ, он планировал сотрудничать с другими лицами, которые получили статус иностранного агента, ради получения гражданства другой страны. Кроме того, он заявлял о поддержке Украины, указали в министерстве.
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