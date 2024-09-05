Суд заочно приговорил блогера Шпака к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии, передает ТАСС.

Судья Борис Сафарин признал Шпака виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Срок наказания блогеру начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

Ранее полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против Шпака, который выложил в интернете видео с демонстрацией сжигания своего российского паспорта. В главке МВД РФ по городу и Ленобласти напомнили, что блогер находится в федеральном розыске, а весной 2022 года он покинул Россию.

Также в отношении Шпака возбуждено дело о дискредитации ВС РФ. За это Тверской суд столицы оштрафовал его на 250 тысяч рублей.