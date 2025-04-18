Минюст РФ признал блогера Александра Шпака иноагентом

instagram.com(принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена на территории РФ)/sashashpakofficial (Александр Шпак признан иноагентом в РФ)

Минюст РФ признал блогера Александра Шпака, журналистку Ирину Баблоян, режиссера Вячеслава Ширяева и певицу Марию Чистякову иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, Шпак занимался распространением недостоверной информации о проводимой властями РФ политике, а также о Вооруженных силах России.

Кроме того, он выступал против проведения специальной военной операции на Украине и принимал участие в распространении материалов других иноагентов. В настоящий момент блогер проживает за пределами РФ.

В свою очередь, Баблоян публично распространяла сообщения иноагентов, материалы иностранных и международных организаций, которые признаны на территории РФ нежелательными.

Вместе с тем она публиковала ложную информацию о ВС РФ и о политике и решениях российских властей. Помимо этого, журналистка выступала против СВО. Баблоян проживает за пределами РФ, уточнил Минюст.

Также Ширяев выступал против спецоперации. Помимо этого, он публиковал ложные сведения о властях РФ, их политике и решениях.

Вместе с тем он распространял недостоверную информацию о Вооруженных силах РФ и принимал участие в распространении сообщений иностранных агентов, а также работал респондентом на площадках, которые предоставляли другие иноагенты. Режиссер не проживает в России.

Тем временем Чистякова принимала участие в создании сообщений и материалов иноагентов, распространяла ложную информацию о российских властях и их политике. Певица проживает за пределами РФ.

В 2023 году Тверской суд Москвы назначил Шпаку штраф в размере 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. В августе прошлого года суд регистрировал на блогера 5 протоколов об административном правонарушении по этой статье.

Кроме того, в сентябре 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера к восьми годам колонии по делу о распространении фейков о российской армии. При этом в апреле текущего года Мосгорсуд оставил этот приговор без изменений. Срок наказания начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции.

По данным МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, Шпак находится в федеральном розыске, а весной 2022 года он покинул Россию.