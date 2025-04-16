Михеев и братья Мельниковы внесены в список террористов и экстремистов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Матвей Мельников, Тимофей Мельников и Юрий Михеев внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Россиянин Юрий Михеев, а также Тимофей и Матвей Мельниковы, которые пытались совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в РФ. Об этом сказано на сайте ведомства.

Кроме того, отец российского политика Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ, включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), который в апреле был задержан по подозрению в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан экстремистской и нежелательной организацией, а также запрещен на территории РФ), также попал в список террористов и экстремистов. В отношении него было возбуждено дело о финансировании экстремистской деятельности.

Также грузинский наемник Рати Бурдули, который ранее был осужден за нападение в составе ВФУ на Курскую область, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В феврале этого года суд приговорил братьев Мельниковых к 20 и 19 годам лишения свободы по делу о госизмене, попытке диверсии в военной части в Подмосковье и участии в запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России". Их знакомому Михееву, которого обвиняли в покушении на диверсию, назначили 7 лет колонии.

Осужденные планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье. Для этого они собирали сведения об объекте. По версии следователей, братья были завербованы спецслужбами Украины.

