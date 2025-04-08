Публицист Вадим Штепа внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Фото: телеграм-канал Vadim Shtepa (Вадим Штепа включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов 54-летнего русскоязычного философа, публициста и поэта Вадима Штепу (внесен Минюстом в реестр иноагентов в РФ). Об этом сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что сейчас публицист живет за границей.

В середине марта Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом в РФ), против которого в 2022 году было возбуждено дело за фейки о Вооруженных силах России. Он также был объявлен в розыск, так как до этого уехал за границу.

Гособвинение попросило заочно приговорить журналиста к 9 годам лишения свободы с запретом на администрирование интернет-сайтов сроком на 4 года. В рамках уголовного дела был также арестован его земельный участок в Санкт-Петербурге.

