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25 февраля, 17:18

Политика

Поэтесса Вера Полозкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов (Вера Полозкова включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Поэтесса Вера Полозкова внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из базы данных с сайта ведомства.

"Полозкова Вера Николаевна, 05.03.1986 года рождения, город Москва", – говорится в сообщении.

В июне 2023 года ее призывали внести в перечень иноагентов и проверить ее слова на предмет нарушения статей российского Уголовного кодекса. Также ее хотели проверить по подозрению в спонсировании Вооруженных сил Украины и дискредитации ВС РФ.

В том же году руководитель "Народного фронта" Михаил Кузнецов предложил запретить продавать книги поэтессы. Причиной стало интервью Полозковой журналисту Михаилу Козыреву (признан в РФ иноагентом). В нем она прокомментировала теракт, в котором был ранен член Центрального штаба "Народного фронта", писатель Захар Прилепин.

Козырев спросил у Полозковой, открыла ли та шампанское после подрыва машины с Прилепиным. В ответ поэтесса отметила, что исполнители теракта "недотянули до шампанского", поэтому она позволила себе "максимум пивко".

Также председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская обратилась к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить слова поэтессы на предмет оправдания терроризма. Ямпольская назвала слова Полозковой циничными, содержащими признаки публичного оправдания терроризма.

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