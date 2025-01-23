23 января, 15:59Политика
Верховный суд РФ признал "Правый сектор" террористической организацией
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Верховный суд России признал террористической украинскую организацию "Правый сектор", которая в 2014 году была признана экстремистской и запрещенной в стране. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Кроме того, суд признал террористическими и запрещенными организацию "Правая молодежь" и объединение "Добровольческий украинский корпус "Правого сектора".
Ранее Росфинмониторинг внес 46-й отдельный штурмовой батальон "Донбасс" ВСУ в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ. Сообщество было создано на базе батальона теробороны "Донбасс" нацгвардии Украины.