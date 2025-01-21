Украинская "Баядера Груп" и бенефициары внесены в перечень террористов и экстремистов

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Украинская алкогольная компания "Баядера Холдинг", а также связанные с ней фирмы и бенефициары пополнили перечень террористов и экстремистов, следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

В соответствующий список были включены Наталья Бондарева, Святослав Нечитайло, Юрий Мокляк, Ольга Баннова, Анна Ренцеш, Наталья Романова, а также ООО "Национальные алкогольные традиции" и "Фадел интернейшнл Инк.".

По информации "Коммерсанта", Генпрокуратура РФ направила ранее иск в Великоустюгский суд Вологодской области с требованием обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании "Баядера Груп" стоимостью более 9 миллиардов рублей.

Правоохранители выяснили, что бенефициары компании после начала СВО начали направлять часть свой прибыли на финансирование ВСУ.

Ранее Росфинмониторинг внес 46-й отдельный штурмовой батальон "Донбасс" ВСУ в перечень террористических и экстремистских организаций в РФ. Также в список включил иностранных наемников. Среди них граждане Грузии Леван Беруашвили и Алекси Бибичадзе, а также гражданин Литвы Шарунас Ясюкевичюс.

До этого в перечень попал математик и блогер Михаил Вербицкий, который призывал к ударам по российской территории. В силовых структурах пояснили, что против мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Сейчас он находится за границей.