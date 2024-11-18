Экс-глава ГУР Минобороны Украины Бурба внесен в перечень террористов в России

Фото: РИА Новости/Николай Лазаренко (Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Список также пополнили украинская военнослужащая Юлия Лапыч, в отношении которой возбуждено уголовное дело за преступления в Курской области, и полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Дзяман, приказавший сбить самолет над Кубанью.

Ранее в список террористов и экстремистов также был внесен глава отдела ГУР МО Украины Николай Сподар. В 2021 году он фигурировал в деле капитана 1 ранга Сергея Швиденко, осужденного в России на 6,5 года за подготовку диверсий в Крыму.

ФСБ утверждает, что Швиденко координировал действия группы из Украины, задержанной в 2016 году. Ее участники планировали взрывы башни радиотелевизионного передающего центра, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота.

Кроме того, ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное ГУР МО Украины и действовавшее в Энергодаре Запорожской области.