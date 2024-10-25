Росфинмониторинг внес в список террористов сообщество, созданное ГУР МО Украины

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Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов сообщество, созданное ГУР МО Украины и действовавшее в Энергодаре Запорожской области. Об этом сказано на сайте ведомства.

Также в перечень террористов и экстремистов вошло сообщество "Джамаат" (запрещено в РФ), которое было организовано в колонии № 7 в Дагестане, и анархистская организация "Авангард народной воли" (признана террористической, запрещена в РФ).

Ранее Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов волонтера женского движения "Армия красоток" Надежду Россинскую, которая подозревается в призывах к осуществлению деятельности против безопасности России. По словам ее адвоката, против Россинской возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Причиной же ареста стала группа девушки по сбору пожертвований для ВСУ, при этом сама обвиняемая отрицает свою причастность к этому.