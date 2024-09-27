Призывавшая к деятельности против безопасности РФ волонтер внесена в перечень террористов

Фото: vk.com/Элитный Белгород (Надежда Россинская внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов волонтера женского движения "Армия красоток" Надежду Россинскую, которая подозревается в призывах к осуществлению деятельности против безопасности России. Об этом говорится на сайте ведомства.

Россинская была задержана в Белгороде 2 февраля. Девушка работала в организации, которая поддерживает пострадавших во время вооруженных конфликтов. В группе движения "Армия красоток" в соцсети "ВКонтакте" указывается, что в течение нескольких месяцев волонтеры помогали жителям Харьковской области, доставляя продукты, лекарства и корма для животных.

По словам адвоката задержанной, против Россинской возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Причиной же ареста стала группа девушки по сбору пожертвований для ВСУ, при этом сама обвиняемая отрицает свою причастность к этому.