ФСБ расширила список террористических организаций

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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) внесла в единый федеральный список террористических организаций еще одно объединение, сообщается на сайте ведомства.

В список была добавлена организация, которую создали сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины. По данным ФСБ, ее представители действовали на территории Энергодара Запорожской области.

В общей сложности в настоящий момент реестр насчитывает 54 террористических организации.

Ранее Росфинмониторинг включил объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын, в реестр экстремистских и террористических. После этого организация лишилась возможности взаимодействовать со СМИ, публиковать сведения в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.

