Росфинмониторинг внес в список экстремистских объединение, куда входит Порошенко

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын, внесено в реестр экстремистских и террористических. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.

Таким образом, после попадания в реестр ведомства данной организации нельзя взаимодействовать со СМИ, публиковать сведения в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.

В мае украинского президента Владимира Зеленского и Порошенко объявили в розыск по статье УК в России. Название статьи не указывалось. Однако спустя время из базы розыска МВД России исчезли карточки Зеленского и Порошенко.

