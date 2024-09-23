23 сентября, 16:01Политика
Росфинмониторинг внес в список экстремистских объединение, куда входит Порошенко
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын, внесено в реестр экстремистских и террористических. Об этом сказано на сайте Росфинмониторинга.
Таким образом, после попадания в реестр ведомства данной организации нельзя взаимодействовать со СМИ, публиковать сведения в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, не связанными с уплатой налогов, зарплат и возмещения ущерба.
В мае украинского президента Владимира Зеленского и Порошенко объявили в розыск по статье УК в России. Название статьи не указывалось. Однако спустя время из базы розыска МВД России исчезли карточки Зеленского и Порошенко.