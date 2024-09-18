Сотрудники ФСБ предотвратили попытку теракта в Белгородской области

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Сотрудники УФСБ РФ по Белгородской области предотвратили попытку теракта в регионе. С поличным при подготовке к совершению преступления задержан уроженец Новосибирской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации правоохранителей, житель города Бердска установил контакт через мессенджер с представителями одного из запрещенных в РФ украинских вооруженных формирований. По их указанию он приобрел СВУ для совершения теракта на одном из административных объектов Белгородской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ. По этим статьям мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Силовики проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к нему людей.

Ранее ФСБ по Ростовской области задержала выходца одной из стран СНГ по подозрению в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб. По словам силовиков, подозреваемый прибыл в РФ через территорию третьих стран и совершил ряд действий для приготовления к теракту. Он создал два СВУ, которые планировал использовать для диверсии.