Росфинмониторинг внес боевика "Азова" в реестр террористов и экстремистов

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов в России боевика батальона "Азов" (запрещен в России и признан террористической организацией на территории РФ) Александра Кучерявенко. Об этом сказано на сайте ведомства.

В списке также указано, что мужчина родился 3 апреля 1970 года в городе Макеевке в Донецкой области.

Ранее хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные около 7,7 тысячи боевиков обновленного нацистского формирования "Азов". Также были обнародованы почти 4 тысячи их фотографий.

В числе участников организации оказались и иностранцы. Например, Матиас Густавссон 1975 года рождения, который является гражданином Швеции. Он был взят в плен в Мариуполе в 2022 году и приговорен к смертной казни в ДНР, однако в итоге его было решено обменять на российского военного. В 2024 году он уже состоял в "Азове".

