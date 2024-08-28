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Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") опубликовала данные около 7,7 тысячи боевиков обновленного нацистского формирования "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). Также были обнародованы почти 4 тысячи их фотографий.

"Новый "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) перенял традиции старого – здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимые, с отклонениями и т. д. Ряд лиц из нового "Азова" (запрещенная в России террористическая организация) ранее были обменяны как пленные и клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, но они встречаются в составе обновленной штатки и пошли воевать повторно", – рассказали представители группы в беседе с РИА Новости.

Так, в опубликованном хакерами списке имен значится Артем Мотыга 1992 года рождения. Мужчина проживал в Днепропетровске. Он имеет звание старшего сержанта и выполняет обязанности стрелка.

Также в списке присутствует Анастасия Васильченко 1993 года рождения. Жительница Киева находится в звании рядового из штаба противотанкового батальона и действует в структуре организации в качестве оператора.

Артем Кекух 1995 года рождения тоже проживал в Киеве. Он является младшим лейтенантом и служит в полевом узле связи, действуя под позывным Самурай. Хакеры также опубликовали его фотографию, на которой видно, что все его тело покрыто татуировками.

Андрей Мазур 1986 года рождения является уроженцем села Выгода, расположенного в Одесской области, и носит звание младшего сержанта. Он состоит в "Азове" (запрещенная в России террористическая организация) как командир отделения инженерно-саперного взвода с позывным Шмель.

В числе участников организации оказались и иностранцы. Например, Матиас Густавссон 1975 года рождения, который является гражданином Швеции. Он был взят в плен в Мариуполе в 2022 году и приговорен к смертной казни в ДНР, однако в итоге его было решено обменять на российского военного. В 2024 году он уже состоял в "Азове" (запрещенная в России террористическая организация).

Это раскрытие информации противника стало самым масштабным с момента запуска проекта "НемеZида". Комментируя публикацию, хакерская группа заявила, что питает надежду на то, что данная подборка поможет Вооруженным силам РФ и фильтрационным группам не позволить членам террористической организации избежать ответственности.

Ранее RaHDit обнародовала данные свыше 3,2 тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Украины. Публикация состоялась в день начала Олимпийских игр в Париже. Хакеры объяснили выбор даты тем, что хотели напомнить миру о причастности их соотечественников к преступлениям киевского режима.

